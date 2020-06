Omnisport

Boxe : Le clan Joshua affiche une priorité claire !

Publié le 2 juin 2020 à 14h35 par A.C.

Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua, a expliqué avoir un combat en particulier dans le viseur.

La crise du COVID-19 est venue chambouler le calendrier et les projets d’Anthony Joshua. Le 20 juin, l’actuel champion du monde WBO, WBA et IBF des poids-lourds, devait affronter Kubrat Pulev. Finalement, ce combat a été repoussé au mois de juillet, puis en octobre. Cela a laissé la porte ouverte à d’autres possibilités. Les médias britanniques se sont emballés pour un possible combat de réunification des ceintures face à Tyson Fury et certains ont même parlé d’un possible combat face à Mike Tyson, annoncé sur le retour. Les choses semblent pourtant claires, dans l’entourage de Joshua...

Pulev en Angleterre, la priorité de Joshua