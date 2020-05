Omnisport

Boxe : Pour revoir Joshua sur un ring, il faudra attendre...

Publié le 16 mai 2020 à 20h35 par A.C.

Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua, s’est exprimé au sujet du prochain combat de son protégé... qui ne sera pas pour tout de suite !

Cet été, on devait avoir un combat entre Anthony Joshua et Kubrat Pulev, ainsi que la revanche entre Deontay Wilder et Tyson Fury. A cause de la crise du COVID-19, on n’aura aucun des deux. En effet, ces deux combats ont été logiquement repoussés, mais personne ne sait encore s'ils pourront se tenir aux dates prévues. Joshua devait par exemple rencontrer Pulev en juillet, au lieu du 20 juin... mais cela pourrait tomber à l’eau.

Joshua pas avant octobre ?