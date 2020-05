Omnisport

Boxe : Un adversaire très surprenant pour Tyson Fury avant Joshua et Wilder ?

Publié le 16 mai 2020 à 17h35 par B.C.

Alors qu'un combat face à Deontay Wilder ou Anthony Joshua est régulièrement évoqué, Tyson Fury pourrait retrouver le ring à l'occasion d'une rencontre bien particulière...

La crise du coronavirus a mis la boxe à l'arrêt, et aucune date n'est pour l'instant évoquée pour la reprise. Cela n'empêche pas les poids lourds de la discipline de faire parler d'eux et de promouvoir plusieurs rencontres alléchantes. Lors d’une interview accordée à iFL TV , Tyson Fury a notamment assuré qu'il devrait affronter Anthony Joshua et Deontay Wilder lorsque la situation se sera arrangée, mais le Gypsy King n'a pas que la boxe en tête. Après un premier passage réussi dans le monde du catch en octobre dernier, à la WWE, Tyson Fury a ouvert la porte à un retour il y a quelques semaines en se livrant à une joute verbale avec Drew McIntyre, champion du monde de la fédération, par médias interposés. « J'accepte ton défi. Quand tu veux, où tu veux », a notamment lâché Fury sur Instagram . Une proposition qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd puisque McIntyre en a récemment rajouté une couche dans des propos accordés à We Sport : « Je suis vraiment disposé à affronter Tyson Fury. C’est un gars intelligent, il a compris la grandeur de la WWE et sa portée mondiale. (...) Tyson est un showman, il a mentionné mon nom avant WrestleMania, et j’ai parlé de lui après ma victoire à WrestleMania. Il a compris que le combat entre Tyson Fury et le champion de la WWE Drew McIntyre pourrait être un match énorme. (...) Je suis emballé par l’idée d’affronter Tyson Fury. »

Tyson Fury confirme qu'il souhaite retourner à la WWE