Omnisport

Boxe : Le clan Tyson Fury ouvre la porte à un retour à la WWE !

Publié le 11 avril 2020 à 23h35 par B.C.

Alors qu'il retrouvera Deontay Wilder à la fin de l'année, Tyson Fury pourrait faire un bref retour à la WWE, première compagnie de catch au monde, dans les mois à venir comme l'a annoncé Frank Warren.

En attendant son deuxième combat contre Deontay Wilder, Tyson Fury s'était essayé au catch en octobre 2019, et il pourrait en refaire de même dans les mois à venir avant sa nouvelle confrontation face à l'Américain. Alors que les deux hommes devraient se faire face à la fin de l'année pour le dernier acte de leur trilogie, Tyson Fury a ouvert la porte à un retour à la WWE, première compagnie de catch au monde, en relevant le défi que lui avait lancé le champion mondial de la discipline, Drew McIntyre, sur Instagram . « Je te félicite, quel travail fantastique , a tout d'abord écrit Fury suite à la victoire de McIntyre à WrestleMania 36. Deuxièmement, j'accepte ton défi. Quand tu veux, où tu veux ». Un retour à la WWE pour Gypsy King qui semble se confirmer suite aux dernières déclarations de Frank Warren, son promoteur.

« Je suis sûr que Tyson est prêt pour un retour, il a eu un énorme succès la dernière fois »