Omnisport

Boxe : Quand Tyson Fury dézingue Deontay Wilder !

Publié le 7 avril 2020 à 9h35 par B.C.

En février dernier, Tyson Fury avait facilement pris le dessus sur Deontay Wilder, remportant ainsi le titre WBC des poids lourds. Plus d'un mois après, le Gypsy King estime que ce fut l'un des combats les plus faciles de sa carrière.

Plus d'une année après leur premier combat qui avait débouché sur un résultat nul, Tyson Fury et Deontay Wilder se retrouvaient sur le ring le 22 février dernier au MGM Grand de Las Vegas pour le titre WBC des poids lourds. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Gypsy King a infligé une véritable correction à l'Américain, remportant ainsi la ceinture de champion. Les deux hommes devraient à nouveau faire face à la fin de l'année, et en attendant, Fury et Wilder ont repris leur guerre des mots. Interrogé par Sky Sports , le Britannique ne s'est pas privé d'assurer qu'il avait été déçu par la prestation de son adversaire au début de l'année, estimant que ce fût « l'un de ses combats les plus faciles ».

« Ce n’est pas vraiment le défi que j’avais accepté »