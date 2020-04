Omnisport

Boxe : Fury veut faire disparaitre le coronavirus... et battre Wilder !

Publié le 1 avril 2020 à 11h35 par A.C.

Tyson Fury, champion du monde WBC des poids-lourds, est impatient de croiser à nouveau les gants avec Deontay Wilder.

Il faudra prendre son mal en patience. Après sa défaite sur TKO très surprenante, Deontay Wilder a rapidement décidé d’activer sa clause de revanche face à Tyson Fury. Ce troisième volet de la trilogie Fury-Wilder devait donc se tenir le 18 juillet à Las Vegas, mais la crise sanitaire est passée par là ! Les deux boxeurs devraient donc se retrouver au courant du mois d’octobre prochain, toujours à Las Vegas, pour voir qui des deux pourra aller défier Anthony Joshua pour la réunification des ceintures.

« On ne se lasse jamais de battre Deontay Wilder »