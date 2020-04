Omnisport

Boxe : Tyson Fury accepte un combat... contre une star de la WWE !

Publié le 7 avril 2020 à 16h35 par B.C.

Alors que son combat contre Deontay Wilder a été reporté en raison de l'épidémie de coronavirus, Tyson Fury n'a pas hésité à accepter un défi lancé par Drew McIntyre, champion du monde de la WWE, pour un nouveau match de catch.

Chacun s'occupe il peut. En attendant son deuxième combat contre Deontay Wilder le 22 février dernier, Tyson Fury s'était essayé au catch en prenant part à un show de la WWE organisé en Arabie Saoudite en octobre 2019. Le Gypsy King avait fait le show en décrochant la victoire contre Braun Strowman, un colosse barbu de plus de 2 mètres. Depuis, Tyson Fury s'est facilement imposé face à Deontay Wilder, remportant le titre WBC des poids lourds, mais le Britannique n'a jamais fermé la porte à un retour dans le catch, et ses dernières déclarations le prouvent.

Quand Tyson Fury accepte d'affronter le champion de la WWE !