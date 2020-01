Omnisport

Boxe : Un retour de Tyson Fury à la WWE ? La réponse !

Publié le 15 janvier 2020 à 11h35 par B.C. mis à jour le 15 janvier 2020 à 11h39

Avant son grand combat face à Deontay Wilder le 22 février prochain, Tyson Fury s’est essayé au catch à la fin de l’année dernière du côté de la WWE, et un retour est envisageable à en croire Triple H, directeur des opérations de la compagnie américaine.

Tyson Fury et Deontay Wilder ont fait le show ce lundi, à l’occasion d’une conférence de presse organisée à Los Angeles. À 40 jours de leur grand combat, les deux boxeurs ont lâché leurs plus belles punchlines avant de se retrouver sur le ring le 22 février, pour leur deuxième combat tant attendu après un premier affrontement sans vainqueur en décembre 2018. Pendant ce temps-là, Tyson Fury a fait parler de lui en faisant plusieurs apparitions à la WWE, première compagnie de catch dans le monde. Le Gypsy King est même monté sur le ring face à Braun Strowman à l’occasion d’un super-show organisé en Arabie Saoudite le 31 octobre, au cours duquel il a remporté son combat. Dernièrement, plusieurs rumeurs font état d’un retour de Fury à la WWE, possiblement à WrestleMania, considéré comme le Super Bowl du catch, pour un choc face à Brock Lesnar, ancien champion UFC et désormais en possession de la ceinture WWE. Interrogé à ce sujet, Triple H, désormais directeur des opérations de la franchise de catch américain, a ouvert la porte à un retour de Tyson Fury.

« Je pense qu’il aimerait refaire quelque chose avec nous »