Omnisport

Boxe : Tyson Fury veut donner une leçon à Deontay Wilder !

Publié le 14 janvier 2020 à 18h35 par B.C.

À quelques semaines de leur face à face tant attendu, Tyson Fury et Deontay Wilder se sont retrouvés ce lundi pour une conférence de presse bourrée de punchline.

Tyson Fury et Deontay Wilder sont prêts à en découdre ! Alors qu’ils se retrouveront à Las Vegas le 22 février prochain pour leur deuxième combat après un match nul en décembre 2018, les deux boxeurs étaient présents à Los Angeles ce lundi pour une conférence de presse. L’occasion pour Deontay Wilder d’annoncer la couleur à son adversaire : « Je vais la terminer. Je vais l'assommer. Je le lui ai dit: je suis le lion, je suis le roi de la jungle et le 22 février, j'arracherai sa tête de son corps ». Une sortie qui n’a visiblement pas impressionné Tyson Fury…

« Je vais botter le cul de ce fils de p… sur le ring »