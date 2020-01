Rallye

Rallye : Fernando Alonso est déjà satisfait !

Publié le 13 janvier 2020 à 21h35 par La rédaction

Alors que l’ancien champion du monde de Formule 1 s’est lancé dans l’aventure du rallye-raid en participant à son premier Dakar, Fernando Alonso a déjà atteint ses objectifs personnels.

À 38 ans, Fernando Alonso ne semble pas vouloir quitter le monde de la course automobile. Le double champion du monde de Formule 1 (2005 et 2008), qui s’est retiré des paddocks en 2018, a participé à d’autres grandes compétitions comme les 24 Heures du Mans (qu’il remporte en 2019) ou encore les 500 milles d’Indianapolis. Mais en 2020, le pilote espagnol s’est lancé un nouveau défi en participant au Dakar.

Des objectifs personnels déjà remplis