Boxe : Wilder veut «arracher la tête» de Fury

Publié le 14 janvier 2020 à 20h35 par A.C.

Deontay Wilder ne semble pas vouloir faire de cadeaux à Tyson Fury, qu'il affrontera le 22 février prochain.

On rentre dans la dernière ligne droite. A Las Vegas s'est tenue la conférence de presse de présentation du combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder, qui se tiendra le 22 février au MGM Grand. Dans une quarantaine de jours, on saura donc qui est vraiment le meilleur entre des des meilleurs poids-lourds du moment, qui restent sur un match nul en 2018.

« Quand viendra le 22 février, je vais lui arracher la tête ».