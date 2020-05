Omnisport

Boxe : Wilder, Joshua... Tyson Fury dévoile un programme chargé !

Publié le 14 mai 2020 à 15h35 par A.C.

Tyson Fury semble fin prêt à affronter Anthony Joshua et Deontay Wilder, pour montrer qui est le véritable patron de la catégorie poids-lourds.

La crise du COVID-19 pourrait finalement accélérer les choses. Alors que personne ne voyait Tyson Fury combattre pour une réunification des ceintures face à Anthony Joshua avant au moins 2022, ce combat pourrait se faire bien plus tôt. Avec le report du combat face à Kubrat Pulev, l’entourage de Joshua a en effet commencé à échanger avec celui de Tyson Fury et l’Arabie Saoudite aurait même offert un gros chèque aux deux boxeurs, afin que le combat ait lieu sur son territoire.

« Il y aura un rematch avec Wilder, mais également les deux matchs contre Joshua »