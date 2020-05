Omnisport

Boxe : Tyson Fury évoque des discussions pour un combat avec Mike Tyson !

Publié le 27 mai 2020 à 11h35 par Th.B.

Champion du monde WBC depuis son succès en février dernier face à Deontay Wilder, Tyson Fury a confirmé avoir été contacté pour se mesurer à un certain… Mike Tyson !

Ces derniers temps, Mike Tyson fait beaucoup parler de lui. Champion du monde le plus jeune de l’histoire avec sa ceinture WBC décrochée à 20 ans et 4 mois, Iron Mike s’affiche sur les réseaux sociaux s’entraînant avec son coach pour préparer son retour sur les rings. Au cours d’une de ces vidéos, Tyson a d’ailleurs lâché un « I’m back » (NDLR Je suis de retour). À 53 ans, Mike Tyson semble donc vouloir retrouver le noble art et pourrait se mesurer à Evander Holyfield comme The Real Deal l’a assuré récemment. Néanmoins, un tout autre combat serait dans les tuyaux, toujours sous la forme d’un match d’exhibition avec… Tyson Fury !

« J’ai reçu un appel téléphonique »