Mercato - OM : De Zerbi débarque à Marseille, McCourt annonce du lourd

C'est désormais officiel, Roberto De Zerbi est le nouvel entraîneur de l'OM. Le club phocéen a officialisé sa signature samedi, et c'est l'ensemble du club phocéen qui se réjouit de l'arrivée du technicien italien en provenance de Brighton. A commencer par Frank McCourt. Le Bostonien n'a effectivement pas caché sa joie de voir débarquer De Zerbi.

Après une très longue attente, l'OM tient enfin l'homme qui va remplacer Jean-Louis Gasset, qui a quitté ses fonctions après un intérim de quelques mois sur le banc marseillais. Et il s'agit de Roberto De Zerbi. Un très gros coup pour le club phocéen qui arrache la signature de l'Italien, pourtant convoité par de grands clubs européens à l'image de Manchester United ou du Bayern Munich. Et ce n'est pas pour déplacer à Frank McCourt.

« Je suis ravi que Roberto nous rejoigne à l’OM et qu’il partage notre vision pour l’avenir du club. Roberto a compris la solidité du projet sportif que Pablo est en train de construire et je suis convaincu que sa passion et son expérience contribueront à valoriser le potentiel de l’équipe et du club. Son arrivée marque le début d’un nouveau chapitre ambitieux et constitue un élément essentiel de notre stratégie pour les futurs succès de l'OM », promet l'actuel propriétaire de l'OM dans le communiqué publié par le club phocéen.

