Omnisport

Boxe : Mike Tyson est interpellé pour son grand retour par une vieille connaissance

Publié le 26 mai 2020 à 10h35 par Th.B.

Bourreau de Mike Tyson à deux reprises à la fin des années 90, Evander Holyfield s’est dit partant pour un combat avec Iron Mike à une condition.

Mike Tyson est sans contestation possible une légende de la boxe. Il est d’ailleurs le plus jeune champion du monde de la catégorie poids lourds en raflant la ceinture WBC à 20 ans et 4 mois. Iron Mike est aussi mondialement connu pour avoir mordu l’oreille d’Evander Holyfield en 1997. The Real Deal peut être considéré comme sa némésis de la fin de cette décennie puisque Tyson s’est incliné à deux reprises face à Holyfield. Alors qu’il est en plein entraînement pour effectuer son grand retour, Mike Tyson pourrait se mesurer à Evander Holyfield, mais cette décision lui revient.

Evander Holyfield est ouvert à un combat si « Tyson le souhaitait »