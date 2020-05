Omnisport

Boxe : Le clan Fury exclut deux possibilités pour le combat contre Wilder !

Publié le 21 mai 2020 à 23h35 par Th.B.

Gérant en partie les affaires de Tyson Fury avec Frank Warren, Bob Arum a assuré que le troisième combat entre son client et Deontay Wilder ne pourrait pas se dérouler au Royaume-Uni ou aux États-Unis cette année.

Alors qu’Anthony Joshua et Eddie Hearn se montraient très ouverts à un combat entre le boxeur britannique et son compatriote Tyson Fury, Bob Arum révélait dernièrement qu’il était impossible que cette confrontation ait lieu en ces circonstances. En effet, Joshua doit d’abord se mesurer à Kubrat Pulev quand Tyson Fury va devoir se frotter une troisième fois à Deontay Wilder. Co-promoteur du Gypsy King avec Frank Warren, Bob Arum a évoqué le combat avec Wilder, qui devrait se dérouler ni aux États-Unis ni au Royaume-Uni cette année.

« Nous cherchons à faire ce combat au cours du quatrième trimestre de l'année »