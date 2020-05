Omnisport

Boxe : Tyson Fury fait une grande annonce sur son avenir !

Publié le 20 mai 2020 à 22h35 par B.C.

Interrogé sur la suite de sa carrière, Tyson Fury a déclaré qu'il n'avait absolument pas l'intention d'arrêter la boxe.

À 31 ans, Tyson Fury affiche une forme remarquable. Au début de l'année, le Britannique a facilement pris de le dessus sur Deontay Wilder pour remporter la ceinture WBC des poids lourds, seul titre qui manquait encore à son palmarès, et il n'a visiblement pas l'intention de s'arrêter là puisqu'un combat face à Anthony Joshua est désormais à l'ordre du jour, même s'il faudra se montrer patient. En attendant ce combat qui fait saliver les fans de boxe, et plus particulièrement l'Angleterre, Tyson Fury s'est prononcé sur sa carrière dans des propos accordés à Sky Sports , et le Gypsy King avoue qu'il ne pense pas à la retraite.

« Pourquoi s'en aller alors que je suis encore jeune ? »