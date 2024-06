Euro 2024 : L’Angleterre dans le dur, l’Espagne en maîtrise ? Tout savoir sur cette journée

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, l’Euro 2024 se poursuit avec deux 8èmes de finale très intéressants. A 18h, l’Angleterre sera opposée à la Slovaquie à Gelsenkirchen, tandis qu’à 21h, l’Espagne affrontera la Géorgie à Cologne. Deux rencontres assez inégales sur le papier, mais qui pourraient s’avérer surprenantes. Après l’Allemagne ce samedi, les deux autres cadors du tournoi sont attendus au tournant. Présentation.

Samedi, la Suisse et l’Allemagne auront été les deux premières nations à se qualifier pour les quarts de finale. Ce dimanche, l’Angleterre, la Slovaquie, l’Espagne et la Géorgie auront l’occasion de rejoindre ces deux nations. Dans deux rencontres avec de fortes inégalités, de belles surprises pourraient avoir lieu.

L’Angleterre ne tient plus qu’à un fil

Annoncée comme l’un des grands favoris de la compétition, l’Angleterre a clairement déçu. Les Three Lions ont certes terminé premiers du Groupe C, mais avec seulement cinq points (une victoire et deux nuls). Malgré un effectif extrêmement fourni, Gareth Southgate ne parvient toujours pas à harmoniser le jeu de son équipe. Poussive sur ses trois premières rencontres, l’Angleterre doit absolument élever son niveau de jeu ce dimanche face à la Slovaquie…



Présent en conférence de presse avant ce 8ème de finale crucial, le sélectionneur de l’Angleterre se voulait plutôt positif : « Le plus important ce sont les encouragements pour l'équipe et que les supporteurs continuent de le faire comme ils l'ont fait en deuxième période contre la Slovénie. Mon boulot est de créer les meilleures conditions, le meilleur environnement pour les joueurs. L'équipe a besoin d'être soutenue. Je suis sûr que les supporters seront derrière l'équipe » .



Certes, l’Angleterre ne manque pas de ressources. Mais le défi reste de taille. Comment Gareth Southgate va-t-il réussir à réveiller cette équipe qui semble pour le moment évoluer à contretemps ? L’enjeu principal des Three Lions reste la qualification pour les quarts de finale, mais une bonne prestation avec une proposition convaincante dans le jeu est attendue dès ce dimanche. Avec un regain de forme contre la Slovaquie, l’Angleterre pourrait ainsi (enfin) lancer sa compétition, et arriver sur des quarts de finale en confiance. Pour la Slovaquie, l’enjeu est énorme. Qualifiés à la surprise générale pour ces 8èmes de finales, les Slovaques ont l’occasion de faire tomber un géant européen, qui avec son manque de confiance, pourrait s’avérer fébrile...

L’Espagne en démonstration face à la Géorgie ?