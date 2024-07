F1 : Verstappen sanctionné, Red Bull est «choqué»

Pierrick Levallet

Tout ne s'est pas passé comme prévu pour Max Verstappen lors du Grand Prix d'Autriche ce dimanche. Impliqué dans un accrochage avec Lando Norris, le Néerlandais a écopé de 10 secondes de pénalité et a donc terminé la course en cinquième position. Christian Horner s'est d'ailleurs dit plutôt choqué par la sanction infligé au triple champion du monde en titre.

«Il semblait qu’il y avait suffisamment d’espace pour Lando»

« On pensait avoir tout sous contrôle, on menait pour huit secondes, on couvrait ce que faisait Lando. Avec les températures qui baissaient, les mediums semblaient mieux donc on les a mis, et le retard à l’arrêt nous a rapprochés. Après ça, Lando a dépassé les limites quatre fois, il allait avoir une pénalité et il a été trop ambitieux donc c’est frustrant. Il semblait qu’il y avait suffisamment d’espace pour Lando et il avait déjà fait quatre attaques désespérées » a d’abord expliqué le patron de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«J’ai pensé que la pénalité était sévère»