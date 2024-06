F1 - GP d’Autriche : «Détruit» par Verstappen, il pousse un gros coup de gueule

Pierrick Levallet

Le Grand Prix d'Autriche ne s'est pas déroulé comme prévu pour Lando Norris. Victime d'un accrochage avec Max Verstappen, le pilote de McLaren a terminé à la dernière place. Le Britannique a alors poussé un coup de gueule, s'en prenant directement à son rival de chez Red Bull. Lando Norris reproche notamment un manque de respect au triple champion du monde en titre.

Lando Norris espérait mieux pour ce Grand Prix d’Autriche. Parti de la deuxième place et à la lutte pour la victoire, le pilote de McLaren a été contraint à l'abandon à sept tours de l'arrivée à la suite d'un accrochage avec Max Verstappen qui l’a forcé à rentrer au stand dans les 10 derniers tours du Grand Prix. Le pilote de 24 ans s’en est alors pris directement à son rival de chez Red Bull après la course.

F1 : «C’est fou», Verstappen fait halluciner Hamilton ! https://t.co/wiGJ58iPNN pic.twitter.com/Ps5i6tKlMQ — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

«Il était un peu désespéré»

« Je m'attends à un combat rude contre Max. Je sais à quoi m'attendre. Je m'attends à de l'agressivité, à ce que l'on repousse les limites et ce genre de choses, mais les trois fois, il a fait des choses qui peuvent facilement causer un incident. Et d'une certaine manière, c'est un peu irréfléchi, il semblait un peu désespéré de son côté. Il n'a pas besoin de l'être, il a beaucoup de victoires, mais il était un peu désespéré et faisait tout ce qu'il pouvait pour ne pas me laisser passer. Je sais qu'il va être agressif, je ne suis donc pas surpris, mais je m'attendais à une bataille rude, juste et respectueuse, et je n'ai pas l'impression que c'est ce qu'il m'a offert » a d’abord expliqué Lando Norris dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Je m'attendais à un peu mieux de sa part»