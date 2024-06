F1 : «C’est fou», Verstappen fait halluciner Hamilton !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, Lewis Hamilton a terminé cinquième des qualifications du Grand Prix d’Autriche. Ces dernières ont été dominées par un Max Verstappen implacable. Intouchable sur le Red Bull Ring, le pilote néerlandais a impressionné le septuple champion du monde, pessimiste quant aux chances de Mercedes ce dimanche en course. Explications.

A l’occasion du Grand Prix du Canada et du Grand Prix d’Espagne, Max Verstappen avait quelque peu lâché prise lors des qualifications. Bien qu’il ait remporté les deux courses, le triple champion du monde avait laissé la pole position s’échapper au profit de George Russell et de Lando Norris. Mais ce samedi, « Super Max » n’a pas laissé place au doute sur le Red Bull Ring du Grand Prix d’Autriche.

Max Verstappen domine les qualifications en Autriche

En effet, Max Verstappen a survolé les qualifications du Grand Prix d’Autriche, et partira en pole position ce dimanche à 15h. Le champion de Red Bull n’a pas été inquiété par le retour en forme de Mercedes, qui malgré les belles 3èmes et 5èmes places de George Russell et de Lewis Hamilton, ne parvient pas à prendre les devants sur McLaren et sur Red Bull. Interrogé à l’issue des qualifications, le septuple champion du monde est revenu sur le niveau affiché par Verstappen.

« C'est fou ce qu'ils sont plus rapides »