F1 - Verstappen : Hamilton prépare du lourd avec Mercedes !

Pierrick Levallet

Mercedes a peut-être enfin trouvé la solution. Après avoir vécu des galères en début de saison, l’écurie allemande commence à obtenir de bons résultats. Lewis Hamilton a notamment terminé troisième du Grand Prix d’Espagne, derrière Lando Norris et Max Verstappen. Le septuple champion du monde en a profité pour indiquer que l’écart avec Red Bull n’était plus aussi important qu’avant, et qu’il fallait continuer de mettre la pression.

«Il faut que l'on continue à pousser»

« L’écart avec Verstappen ? Nous nous rapprochons petit à petit. L'année dernière, nous étions très rapides ici, il faut donc prendre cela avec des pincettes, mais il est évident que lors des deux dernières courses, nous avons été relativement compétitifs. Je pense donc que nous avons un peu réduit l'écart, mais il nous reste encore deux bons dixièmes à essayer de trouver. Il faut simplement que tout le monde soit sur le pont et que l'on continue à pousser » a d’abord expliqué Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Des changements subtils» pour revenir sur Red Bull ?