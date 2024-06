F1 : McLaren sait comment battre Verstappen !

Jean de Teyssière

Cette saison, McLaren confirme les bonnes performances entrevues l'année dernière. Les deux pilotes, Oscar Piastri et Lando Norris sont respectivement 6ème et 2ème du classement des pilotes. Néanmoins, l'écurie anglaise doit encore progresser, notamment à très haute vitesse, la clé pour battre Red Bull.

McLaren est en passe de réaliser une superbe saison. Au classement des constructeurs, l'écurie anglaise est largement devant Mercedes et se classe juste derrière Red Bull et Ferrari. Les axes de progression sont encore importants pour une écurie qui a trouvé la parade pour battre Red Bull et Max Verstappen.

«Nous avons du travail à faire maintenant à haute vitesse»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Andrea Stella, le patron de McLaren, raconte les axes d'amélioration de son écurie pour encore viser plus haut : « Je dirais que certaines sections ne correspondent pas nécessairement aux caractéristiques que nous avons actuellement. D’autres s’y adapteront mieux. Regardons le deuxième secteur. Nous avons été très compétitifs tout le week-end à Barcelone. Et cela témoigne à nouveau des progrès que nous avons réalisés dans les virages à moyenne et basse vitesse. Comme nous l’avons évoqué lors des épreuves précédentes, qui étaient principalement dominées par les virages à basse vitesse, nous avons du travail à faire maintenant à haute vitesse . »

«Chez Red Bull, ils sont certainement très bons à haute et très haute vitesse»