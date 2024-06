F1 : Verstappen va encore régaler Red Bull !

Arnaud De Kanel

Vainqueur de la course Sprint, Max Verstappen s'est montré impressionnant par la suite en qualifications pour s'adjuger la pole position du Grand Prix d'Autriche. Le triple champion du monde est dans les meilleures conditions pour offrir un cinquième succès à Red Bull sur ses terres.

Un temps menacé, Max Verstappen a repris le dessus sur la concurrence la semaine dernière à Barcelone et il est en train de confirmer ce week-end à Spielberg. Après avoir remporté le Sprint, le Néerlandais a été impressionnant en qualifications en reléguant Lando Norris à quatre dixièmes. Verstappen s'élancera de la pole position ce dimanche en Autriche où il vise un cinquième succès.



F1 : Renaissance chez Alpine, Gasly et Ocon jubilent ! https://t.co/zPVdJvK1SI pic.twitter.com/A7O6w3TVO2 — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

La passe de 5 pour Verstappen en Autriche ?

Red Bull dispute son Grand Prix à domicile et Max Verstappen est en passe de régaler l'écurie autrichienne. Après 2018, 2019, 2021 et 2023, le triple champion du monde vise une cinquième victoire à Spielberg. Il est le seul pilote Red Bull à avoir remporté le Grand Prix d'Autriche. Dimanche, il s'élancera de la pole position pour la 40ème fois de sa carrière. « L a qualification s’est très bien passée. On a ajusté la voiture avec les choses qu’on a apprises ce matin. Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas été en pole donc c’est un bon feeling. L’équipe a travaillé d’arrache-pied pour essayer de rendre la voiture plus compétitive, c’est un témoignage de cela et nous voudrons aussi le montrer demain en course. C’est toujours bien de se battre, j’espère que ce sera serré demain mais on verra bien. Je n’y pense pas trop, je suis juste heureux de la manière dont la voiture était performante aujourd’hui et j’espère le traduire en rythme de course », a-t-il déclaré après la séance de qualifications dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Rendez-vous à 15h pour connaitre la suite de l'histoire...

La grille à Spielberg

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lando Norris (McLaren)

3- George Russell (Mercedes)

4- Carlos Sainz (Ferrari)

5- Lewis Hamilton (Mercedes)

6- Charles Leclerc (Ferrari)

7- Oscar Piastri (McLaren)

8- Sergio Perez (Red Bull)

9- Nico Hülkenberg (Haas)

10- Esteban Ocon (Alpine)

11- Daniel Ricciardo (VCARB)

12- Kevin Magnussen (Haas)

13- Pierre Gasly (Alpine)

14- Yuki Tsunoda (VCARB)

15- Fernando Alonso (Aston Martin)

16- Alex Albon (Williams)

17- Lance Stroll (Aston Martin)

18- Valtteri Bottas (Stake F1)

19- Logan Sargeant (Williams)

20- Guanyu Zhou (Stake F1)