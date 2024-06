F1 : La première démonstration de Max Verstappen

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix d'Autriche débute ce vendredi avec la première séance d'essais libres suivie des qualifications pour la course Sprint. L'occasion de se remémorer les plus grands moments vécus sur le Red Bull Ring de Spielberg comme en 2021 où Max Verstappen avait écrasé la concurrence en réalisant le premier Grand Chelem de sa carrière.

La Formule 1 est une discipline outrageusement dominée par Max Verstappen depuis plus de trois ans. Si le Néerlandais avait déjà gagné avant 2021, c'est cette même année où il a commencé à écraser la concurrence. Son fait d'arme majeur ? En Autriche, lieu de son premier Grand Chelem.



F1 - Mercedes : Hamilton annonce du lourd avant son départ https://t.co/sXA6AEehGP pic.twitter.com/WkqpDIxEdE — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Le week-end parfait de Verstappen en Autriche

Dès le début du week-end, Max Verstappen semblait en totale symbiose avec son RB16B, affichant un rythme impressionnant lors des essais libres et des qualifications. Prenant la pole position avec une facilité déconcertante, il laissait présager une course où il serait difficile à battre. Le dimanche, sous un ciel clément et une foule en effervescence, Verstappen n'a pas déçu. Dès l'extinction des feux, il a pris un départ parfait, laissant ses rivaux loin derrière. Au fil des tours, il a creusé un écart considérable, rendant toute tentative de ses adversaires de le rattraper vaine. Son pilotage était précis, son rythme implacable, et sa concentration à toute épreuve

Premier Grand Chelem pour Verstappen

Ce Grand Prix d'Autriche n'a pas seulement été marqué par la victoire de Verstappen, mais par la manière dont il a conquis ce succès. En réalisant le Grand Chelem, il a réussi l'exploit de partir de la pole position, de mener chaque tour de la course, de signer le meilleur tour et bien sûr, de franchir la ligne d'arrivée en premier. C'est une performance rare et prestigieuse qui démontre non seulement la supériorité de sa voiture mais aussi son talent exceptionnel en tant que pilote, lui qui en compte désormais 5. Les concurrents, malgré leurs efforts, n'ont pu que contempler la démonstration de force de Verstappen. Lewis Hamilton, le champion en titre de Mercedes, a dû se contenter d'une place sur le podium, incapable de contester la suprématie du pilote Red Bull ce jour-là. Derrière, le peloton se battait pour les points restants, mais la lutte pour la victoire n'a jamais vraiment eu lieu.