L’OM a recruté le nouveau «Abou Diaby» ?

Arnaud De Kanel

Vendredi soir, l'OM a annoncé un accord de principe avec Watford pour le transfert d'Ismaël Koné. Le milieu de terrain canadien rejoindra le club phocéen s'il réussit sa visite médicale. Son profil serait similaire à celui d'Abou Diaby si l'on en croit son ancien entraineur Wilfried Nancy.

L'OM tient sa première recrue estivale ! Après quelques jours de négociations, le club phocéen est parvenu à trouver un accord avec Watford à hauteur de 12M€. Le natif d'Abidjan signera son contrat une fois qu'il aura passé sa visite médicale et il pourra ensuite renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi comme l'a indiqué l'OM dans un communiqué. « L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Watford FC et Ismaël Koné pour la venue du joueur au sein du club. Ismaël Koné, qui dispute actuellement la Copa America avec la sélection canadienne, s’engagera avec l’OM sous réserve du résultat de la visite médicale prévue la semaine prochaine », ont écrit les Phocéens. Pour son ancien entraineur, l'OM pourrait tenir le nouveau Abou Diaby.

«Il me fait penser à Abou Diaby»

« L’incertitude qu'il instille chez l'adversaire quand il a le ballon est un vrai atout pour son équipe puisqu'il peut tout faire. Il a une sacrée capacité à accélérer sur les premiers mètres. En cela, il me fait penser à Abou Diaby, toutes proportions gardées », a déclaré Wilfried Nancy pour La Provence .

«Ismaël est très bon dans la lecture du jeu et l'anticipation»