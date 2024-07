Transferts : Le PSG lâche un chèque pour un attaquant,«c’est non, non et non»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG a tenté de recruter Rayan Cherki, très apprécié de Luis Campos. Un choix qui a provoqué la colère de Yacine Hamened, journaliste et supporter parisien. Mais qu'il se rassure, le jeune joueur lyonnais se dirigerait plutôt vers l'Allemagne, et notamment le Borussia Dortmund.

Le recrutement parisien pourrait prendre, encore une fois l'accent français. Comme annoncé par le 10Sport.com, plusieurs pensionnaires de Ligue 1 sont visés comme Désiré Doué (Rennes), Maghnes Akliouche (AS Monaco) ou encore Rayan Cherki. Le PSG a transmis une offre pour recruter la jeune pépite lyonnaise. Mais Yacine Hamened ne veut pas entendre parler de ce dossier.

Il dit non à Cherki

« Rayan Cherki au PSG, c’est non, non, non et non » a déclaré l'éditorialiste et auteur du livre Les hors-jeu du football français. Il a justifié sa décision :« Peu importe le prix et qu’on ne me dise pas qu’un Rayan Cherki à 18 millions d’euros il faut le faire signer. Techniquement, il n’y a pas de problème, c’est un joueur qui est très fort avec le ballon. Maintenant, c’est aussi un joueur qui ne comprend pas le jeu, qui se regarde jouer, c’est un joueur de five. Pour franchir un palier, il a besoin de partir de France. Qu’on ne le compare pas avec Barcola, parce que Barcola c’est un autre contexte car il avait six mois de Ligue 1, Cherki on a l’impression que ça fait cinq ans qu’on nous explique que c’est le futur crack » a-t-il confié.

