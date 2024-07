EXCLU - Mercato : Trois nouvelles pépites bientôt au PSG ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Dans le plan d’action estival prévu par le PSG, le club souhaite mettre la main sur de nouveaux talents du football français. Selon nos informations, Paris aimerait ainsi garnir son effectif de trois nouvelles pépites tricolores.

La campagne de recrutement du PSG a démarré par la signature inattendue d’un nouveau gardien de but, Matvey Safonov. Pour un peu plus de 20 millions d’euros, le portier russe vient concurrencer un Gianluigi Donnarumma déjà éliminé de l’Euro mais auteur, une nouvelle fois, d’une grosse compétition internationale. Pour la suite, Paris aspire notamment à recruter des jeunes talents pour construire l’avenir. En plus de faire monter des jeunes issus de sa formation, comme Ayman Kari, que Luis Enrique aime beaucoup et qui fait partie des plans pour 2024-2025 (des discussions pour prolonger sont même amorcées), Paris a l’envie d’investir sur le réservoir du football français.

Trois joyaux ciblés

Selon nos informations, dans le plan de vol du PSG, on retrouve la volonté de recruter trois nouvelles pépites du football français. En défense, Leny Yoro (LOSC) est considéré comme LA grande priorité du secteur défensif. Comme révélé par le10sport.com, le dossier touche à sa fin. Entre le PSG et le Real Madrid, la concurrence est rude. Paris a jeté toutes ses dernières forces dans la bataille, le défenseur des Dogues doit maintenant prendre sa décision.

Cherki, le hic ?