Transfert surprise au PSG, le jackpot est annoncé !

Thomas Bourseau

Le PSG a mis la main sur un nouveau gardien en la personne de Matvey Safonov (25 ans). Le Russe viendrait mettre la pression à Gianluigi Donnarumma pour le poste de numéro un. Et à présent, il est question d’aller chercher la Ligue des champions comme l’a annoncé Safonov.

À la mi-juin, le PSG lançait son mercato seulement quelques jours après son ouverture en recrutant un nouveau gardien de but : Matvey Safonov (25 ans). Le portier russe qui appartenait jusque-là à Krasnodar n’est pas venu pour simplement jouer le rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma. L’Équipe a dernièrement confié que Luis Enrique aurait fait savoir à ses gardiens que les compteurs étaient remis à zéro et qu’il faudrait se battre pour devenir le gardien titulaire.

«Des enfants m’ont crié : "Ne va pas à Paris, ils n’ont pas d’histoire !»

Un rôle auquel Matvey Safonov aspire bien évidemment. Passer de Krasnodar au Paris Saint-Germain, le gardien a révélé au média Nobel qu’il avait été incité à refuser son transfert au PSG de par la pression publique. « Lors de mon dernier match à Krasnodar, des enfants m’ont crié : "Ne va pas à Paris, ils n’ont pas d’histoire !" Quel âge a le PSG ? 54 ans. Est-ce un jeune club ? Sans histoire ? Quel âge a le FC Krasnodar ? Quinze ou seize ans. »

«Le PSG ? Son plus grand rêve, c’est de gagner la Ligue des Champions et nous allons la gagner»