Mercato : Le PSG prépare le transfert du «nouveau Gerard Piqué» ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours bien décidé à recruter au moins un nouveau défenseur central, le PSG aurait jeté son dévolu sur Dean Huijsen, alors que la piste menant à Leny Yoro se complique face à l'intérêt du Real Madrid. Ce serait un très joli coup pour les Parisiens puisqu'en Espagne, le jeune défenseur de 19 ans est présenté comme le nouveau Gerard Piqué.

Cet été, l'une des priorités du PSG sera notamment de recruter un nouveau défenseur central afin de compenser les incertitudes physiques concernant Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, ainsi que sportives au sujet de Milan Skriniar, qui n'a guère convaincu depuis sa signature à Paris et qui est même poussé au départ cet été. Dans cette optique, la priorité se nomme Leny Yoro, mais ce dernier semble privilégier un transfert au Real Madrid.

Le PSG dans le coup pour Dean Huijsen ?

En attendant la réponse de Leny Yoro, qui est imminente, comme révélé par le10sport.com, le PSG active d'autres pistes. Ainsi, selon L'EQUIPE , le club parisien s'intéresse notamment à Dean Huijsen (19 ans), qui sort d'un prêt réussi de six mois à l'AS Roma, et dont le contrat court jusqu'en 2028 avec la Juventus.

Présenté comme le nouveau Piqué en Espagne