Mercato - Real Madrid : Un pote d’Hakimi va jouer avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a dit adieu à Achraf Hakimi, son ami resté au PSG. Mais au Real Madrid, l'international français entretient de bonnes relations avec Vinicius Jr ou encore Rodrygo. il pourrait aussi se rapprocher de Brahim Diaz, qui avait opté pour la sélection marocaine grâce à Hakimi.

Les amis de mes amis sont mes amis ? Très proche d'Achraf Hakimi au PSG, Kylian Mbappé va faire connaissance au Real Madrid avec un autre international marocain : Brahim Diaz.

Ethan Mbappé entre la France et l’Espagnehttps://t.co/DY6lnwgSrw — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 1, 2024

Le Real Madrid ne lâche pas Brahim Diaz

Ami et coéquipier d'Hakimi en sélection, Brahim Diaz va rester au Real Madrid la saison prochaine selon Foot Mercato. Le club espagnol n'a pas l'intention de le lâcher malgré des intérêts de l'AS Roma et de Tottenham.

Hakimi va bientôt le rejoindre ?