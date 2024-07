De Zerbi arrive à l’OM, c’est la panique au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une longue attente, l’OM a finalement obtenu la signature de Roberto De Zerbi. Un énorme coup pour le club phocéen puisque le technicien italien était suivi par de très grands clubs européens. Andreaw Gravillon, qui a évolué sous les ordres de De Zerbi à Benevento et Sassuolo, assure d’ailleurs que les clubs de L1, y compris le PSG, peuvent commencer à trembler.

«De Zerbi, ça peut déjà faire trembler les adversaires»

« Il m’avait donné peu de temps de jeu dans ces deux clubs, j’aurais pu lui en vouloir. Mais je suis tombé amoureux de sa tactique de jeu, de ses sorties de balle, de la tranquillité et de la sérénité qu’il donne à ses joueurs, peu importe l’adversaire. (…) Il n’aura aucune difficulté à mettre son jeu en place, surtout qu’il arrive avant le début de saison et qu’il peut tout préparer. La Ligue 1 n’est pas un championnat habitué à ce genre de tactiques, ces sorties de balle. Il y a le PSG, Lens, ou Lille, mais la Ligue 1 n’a rien connu de tel que De Zerbi, je pense que ça peut déjà faire trembler les adversaires. Il est Italien, habitué à la pression et aux supporters chauds », assure-t-il dans les colonnes de Ouest-France , avant de poursuivre.

«En fait, De Zerbi c’est un livre ouvert»