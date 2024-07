L’OM prépare une révolution sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est désormais officiel, Roberto De Zerbi est le nouvel entraîneur de l’OM. Un très gros coup pour les Marseillais qui attirent un entraîneur convoité par les plus grands clubs européens. Cependant, d’après l’agent de joueurs Yvan Le Mée, l’arrivée du technicien italien va engendrer d’immenses changement au sein de l’effectif olympien.

Maintenant que l’OM a officialisé la signature de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria va pouvoir s’activer sur le mercato. D’ailleurs, d’après l’agent de joueurs Yvan Le Mée, l’arrivée du technicien italien devrait engendrer de sacrés changements au sein de l’effectif.



«Cela annonce encore un beau mercato pour cet été»

« De Zerbi il vient pas pour la qualité d’effectif, il vient pour la place, pour le poste et pour le stade surtout. Après, effectivement, il joue avec joueurs très particuliers et donc il va falloir changerbeaucoup de choses dans cette effectif si l’on veut rentrer dans un schéma De Zerbi. Mais cela annonce, au moins, encore un beau mercato pour cet été », explique l’agent de joueurs sur le plateau de L’EQUIPE du Soir , avant d’en rajouter une couche.

«L’OM au niveau européen, c’est encore une place forte aujourd’hui»