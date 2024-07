Mercato - OM : Un gros coup pour De Zerbi, c’est la douche froide

Axel Cornic

Après avoir été mis au placard par Manchester United à cause de ses problèmes avec la justice, Mason Greenwood a réussi à se relancer lors de son prêt à Getafe. Suffisant pour que son nom soit lié à une longue liste de clubs en ce mercato estival, avec notamment l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi.

L’été s’annonce chaud à Marseille, où l’arrivée de Roberto De Zerbi a suscité énormément d’engouements. Au sein de l’OM on semble d’ailleurs vouloir donner au nouvel entraîneur les moyens de ses ambitions et plusieurs recrues seraient d’ores et déjà programmées, avec Ismaël Koné qui est lui déjà arrivé en provenance de Watford.

Greenwood à l’OM ?

Pablo Longoria aurait une autre cible en Angleterre avec Mason Greenwood, l’ancien crack de Manchester United tombé en disgrâce à cause de ses problèmes avec la justice britannique. Sauf que l’OM n’est pas vraiment en position favorable, puisque Il Corriere dello Sport nous apprend qu’il est l’un des derniers clubs à s’être intéressé à l’ailier anglais.

Un gros retard à ratrapper

Il y en a d’autres qui travailleraient sur ce dossier depuis très longtemps et cela serait notamment le cas de la Lazio. D’après les informations de la presse italienne, une offre de 20M€ avec une clause sur la revente fixée à 50% aurait été formulée par le club romain, sans toutefois convaincre Manchester United. Pas très grave, puisqu’une deuxième serait actuellement en préparation !