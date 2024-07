Mercato - OM : De Zerbi a signé, la réaction inattendue

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, c’est désormais officiel, Roberto De Zerbi est le nouvel entraîneur de l’OM. La quête aura été longue pour Pablo Longoria, qui aura donc fait signer l’Italien. Un très gros coup de la part du club phocéen, qui ne manque pas de faire réagir. Sur les réseaux sociaux, on a notamment pu voir un message de William Saliba, emballé visiblement par l’arrivée de De Zerbi à l’OM.

Après avoir annoncé un accord de principe avec Roberto De Zerbi, l’OM a officialisé la signature de l’entraîneur italien. « L’Olympique de Marseille nomme Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur. L’OM est heureux d’annoncer la signature de l’entraineur italien pour les trois prochaines saisons », a-t-on notamment pu lire dans le communiqué de l’OM.



OM : «Je suis tombé amoureux», du lourd est annoncé avec De Zerbi ! https://t.co/pfU3Y7zGy2 pic.twitter.com/fHtMVKNjwx — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

« C’est du lourd »

L’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc de l’OM en emballe plus d’un. A commencer par… William Saliba. Aujourd’hui à Arsenal, celui qui est resté une saison à Marseille a réagi à la signature de l’Italien. Sur Instagram , Saliba a lâché « C’est du lourd » en réponse au post de l’OM pour annoncer De Zerbi.

« Je suis très heureux de m’engager avec l'Olympique de Marseille »