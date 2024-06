Mercato : Un énorme mensonge du PSG est révélé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 2019, alors qu'il semblait installé dans la peau du titulaire au PSG et qu'il avait reçu certaines garanties de la part de sa direction, Alphonse Areola avait finalement été poussé vers la sortie avec le recrutement de Keylor Navas. Marrion, son épouse, se confie sans détour à ce sujet et dénonce les mensonges du PSG envers son mari.

Pur produit du centre de formation du PSG, Alphonse Areola (31 ans) avait eu sa chance en équipe première durant la période 2016-2019 après plusieurs prêts convaincants. Mis en alternance avec Kevin Trapp puis Gianluigi Bufffon dans les cages du club de la capitale, l'international français n'a jamais vraiment réussi à faire l'unanimité, et Areola a fini par être brutalement poussé vers la sortie par le PSG en 2019 avec l'arrivée de Keylor Navas.

« Naïvement, nous avons cru le PSG »

Dans un entretien accordé au Parisien , l'épouse d'Alphonse Areola, Marrion, livre les coulisses de son départ en prêt au Real Madrid en 2019 et dénonce les mensonges du PSG : « Nous dînions avec des amis, et « Al » a reçu un coup de fil de son agent, Mino Raiola à l’époque, qui lui a dit : Tu pars au Real. Paris venait alors d’acheter Navas. Nous l’avons appris à 48 heures de la fin du mercato, et ça ne lui a plus vraiment laissé le temps de chercher un autre club. Pendant un mois et demi, Alphonse sentait que le PSG voulait un gardien. Il était allé voir Leonardo et Tuchel pour leur demander s’ils comptaient sur lui, et ils lui avaient dit : oui, ne t’inquiète pas. Alphonse, naïvement, les avait crus », indique la femme de l'ex gardien du PSG, qui a été définitivement vendu à West Ham en 2022.

« On lui a toujours mis des bâtons dans les roues à Paris »