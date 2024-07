Après Mbappé, le Real Madrid prépare encore un sale coup au PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le Bayern, Joshua Kimmich aurait alarmé le PSG, qui aimerait boucler son transfert lors de ce mercato estival. Toutefois, le club de la capitale serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier. En effet, le Real Madrid, Manchester United, City et Liverpool souhaiteraient également s'offrir les services de Joshua Kimmich.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Et après lui avoir chipé Kylian Mbappé, le club merengue voudrait passer devant le PSG pour le transfert de Joshua Kimmich.

Le PSG veut s'offrir les services de Kimmich

En fin de contrat le 30 juin 2025, Joshua Kimmich quittera le Bayern librement et gratuitement dans un an s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, le PSG voudrait profiter de la situation pour le recruter dès cet été. Toutefois, le club de la capitale serait loin d'être seul sur ce dossier.

Le Real, Manchester United, City et Liverpool sont à l'affût