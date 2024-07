Le PSG sauvé par Mbappé pour ce transfert ?

Amadou Diawara

Pour renforcer son attaque, le PSG songerait à boucler le transfert de Nico Williams lors de ce mercato estival. Toutefois, le club de la capitale doit se frotter au FC Barcelone sur ce dossier. Et grâce à Kylian Mbappé, le PSG n'a plus besoin de se méfier du Real Madrid.

Très performant sous les couleurs de l'Athletic Bilbao et de l'Espagne, Nico Williams aurait tapé dans l'œil de Luis Campos. En effet, le conseiller football du PSG serait emballé par l'idée d'offrir l'attaquant de 21 ans à Luis Enrique lors de ce mercato estival. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas seul sur ce dossier.

Nico Williams barré par Kylian Mbappé au Real

En plus du PSG, le FC Barcelone aimerait également finaliser la signature de Nico Williams lors de cette fenêtre de transferts. Toujours en Espagne, le Real Madrid aurait également pu concurrencer le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi sur ce dossier. Mais grâce à Kylian Mbappé, la Maison-Blanche serait hors course pour le recrutement de Nico Williams, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'Athletic Bilbao.

«S'il jouait à un autre poste, il aurait pu arriver»