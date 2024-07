Euro 2024 : Calvaire pour Mbappé, le PSG coupable ?

Pierrick Levallet

Rien ne va plus pour Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France déçoit depuis le début de l'Euro 2024. Le nouveau joueur du Real Madrid n'a inscrit qu'un seul but, sur penalty, depuis le début de la compétition. Le natif de Bondy peine à se montrer dangereux. Le PSG serait d'ailleurs en partie responsable du calvaire qu'il vit en Allemagne.

Annoncé comme nouveau joueur du Real Madrid début juin, Kylian Mbappé était attendu au tournant dans cet Euro 2024. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, le natif de Bondy entendait marquer cette édition de son empreinte. Mais rien ne se passe comme prévu par la désormais ex-star du PSG en Allemagne pour l’instant.

Mbappé galère dans cet Euro 2024

En effet, Kylian Mbappé n’a inscrit qu’un seul but pour l’équipe de France jusqu’à présent. Il faut dire que le champion du monde 2018 est sans doute gêné par le masque qu’il porte depuis qu’il s’est cassé le nez contre l’Autriche. Mais il y aurait aussi une autre raison pour expliquer les mauvaises prestations de l’international français.

Le PSG responsable de son calvaire ?