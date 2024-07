Euro 2024 : Après le clash, Kylian Mbappé s'est vengé

Amadou Diawara

Ce lundi, l'équipe de France a éliminé la Belgique en huitièmes de finale de l'Euro 2024, et ce, grâce à un but contre son camp de Jan Vertonghen. Alors qu'il a eu un clash avec le défenseur des Diables Rouges pendant la rencontre, Kylian Mbappé n'a pas manqué de le chambrer après cette réalisation.

Qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024, l'équipe de France a dû se frotter à la Belgique. Opposés aux Diables Rouges ce lundi, les Bleus de Didier Deschamps se sont imposés par le plus petit des scores (1-0).

Un clash entre Mbappé et Verthongen

Entré en jeu à la 62ème minute de jeu, Randal Kolo Muani a poussé Jan Vertonghen à la faute. En effet, le défenseur belge a inscrit un but contre son camp après avoir contré une frappe de l'attaquant du PSG. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Kylian Mbappé.

Mbappé a chambré Verthongen après le but