Euro 2024 : Mbappé évoque une grosse polémique avant la Belgique !

La rédaction

Ce lundi, l’équipe de France affronte la Belgique pour les huitièmes de finale de l’Euro. Un match capital pour les Bleus, qui sont particulièrement attendus après une phase de poule en demi-teinte. Forcément, Kylian Mbappé sera scruté de toutes parts durant cette rencontre, lui qui jouera pour la seconde fois avec un masque de protection. L’attaquant tricolore a été questionné à propos d'Amadou Onana, qui avait réalisé une vidéo polémique à propos du Bondynois. Et ce dernier ne semble… pas le connaître.

Cette fois-ci, les Bleus n’ont plus le droit à l’erreur. Alors que les deux derniers matchs de l’équipe de France se sont soldés par des matchs nuls, durant lesquels les joueurs de Didier Deschamps n’ont marqué qu’un seul but, sur pénalty, les tricolores défieront la Belgique en huitièmes de finale de cet Euro. Pas non plus aux meilleurs de leur forme, les Belges avaient créé la polémique par l’intermédiaire d’Amadou Onana. Dans une vidéo, le milieu de terrain affirmait qu’il allait tacler le tibia de Kylian Mbappé. Interrogé à propos d’un potentiel échange de maillot avec le joueur de 22 ans, le Merengue a indiqué ne pas connaître son nom.

Euro 2024 : Mbappé et l’équipe de France en route pour frapper un gros coup ? https://t.co/GImZWrqG0c pic.twitter.com/xhf0QhuLYN — le10sport (@le10sport) July 1, 2024

Kylian Mbappé ne sait pas qui est Amadou Onana

Interrogé par un journaliste belge, qui lui demandait si un échange de maillot avec Amadou Onana serait possible à l’issue du match entre la France et la Belgique, Kylian Mbappé a semblé surpris, ne sachant pas de qui il s’agissait. Le capitaine des Bleus a répondu : « Qui ? » Semblant intrigué. Lorsque le journaliste lui a répondu qu’il s’agissait du milieu de terrain belge, l’ancien attaquant du PSG a simplement lancé un « Ah ok, ouais, ouais. » Ambiance.

Un match à haute pression pour Mbappé

La Belgique pourrait chercher le contact avec Kylian Mbappé. Victime d’une fracture du nez lors de la rencontre face à l’Autriche pour l’entrée en lice de l’équipe de France à l’Euro, le tricolore est revenu contre la Pologne avec un masque. Gêné par celui-ci, l’ancien monégasque en portera un nouveau pour affronter les Belges, toujours fragile.