Équipe de France : La star de la Belgique lâche une punchline !

Thomas Bourseau

L’équipe de France va devoir livrer une bataille face à son voisin belge sur les terres allemandes en 1/8ème de finale de l’Euro ce lundi. Kevin De Bruyne sait pertinemment qu’il aura fort à faire contre la bande de Didier Deschamps. D’ailleurs, le sélectionneur a un vivier tellement imposant aux yeux de De Bruyne qu’il pourrait aligner quatre onze de départ différents.

Kevin De Bruyne (33 ans) n’est pas le maestro qu’il est habituellement avec Manchester City depuis le coup d’envoi de l’Euro 2024. Le capitaine de la sélection belge a passé une phase de poules quelque peu délicate en ne parvenant à prendre le dessus que sur la Roumanie (2-0) après une défaite en ouverture contre la Slovaquie (0-1) et un match nul contre l’Ukraine (0-0) qui a valu aux Diables Rouges les sifflets de leurs supporters à la fin du match.

«Ils peuvent sans doute faire deux onze de base... peut-être quatre même»

Qualifiée en 1/8ème de finale de l’Euro en Allemagne, la Belgique a hérité de l’équipe de France. Ce lundi à 18h sur la pelouse de Dusseldorf, les deux nations qui avaient livré une bataille sans merci en Russie en demi-finale de la Coupe du monde 2018 (1-0 pour la France) se retrouve afin de valider leur ticket pour le 1/4 de finale. En interview pour la RTBF , Kevin De Bruyne a dressé un portrait plus qu’élogieux de l’adversaire du jour de la Belgique. « Il y a beaucoup de qualités chez les Français. Ils peuvent sans doute faire deux onze de base... peut-être quatre même. Pour battre la France, on doit jouer très très bien. Peut-être que la France doit être un peu moins ».

«Tu ne vas pas avoir dix opportunités contre eux»