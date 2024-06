Équipe de France : Nouveau duo de choc pour Deschamps, ils se lâchent !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de l’Euro, Didier Deschamps a remanié sa défense centrale en décidant d’aligner Dayot Upamecano et William Saliba, reléguant ainsi Ibrahima Konaté sur le banc. Auteur de trois très bons matchs lors des phases de poules, le nouveau duo de choc défensif des Bleus s’est exprimé sur leur entente sur le terrain ce dimanche.

L’équipe de France n’a plus le droit à l’erreur. Après un premier tour peu concluant sur cet Euro 2024, les Bleus doivent clairement hausser le ton à l’occasion des 8èmes de finale ce lundi face à la Belgique (18h). Mais si la formation de Didier Deschamps pêche encore à la finition, le sélectionneur peut compter sur une charnière centrale très solide.

Dayot Upamecano et William Saliba rayonnent depuis le début de l’Euro

En effet, Dayot Upamecano et William Saliba ont rayonné depuis l’entame de la compétition. Si le défenseur du Bayern Munich est titulaire depuis un certain temps, le joueur d’Arsenal dispute sa première compétition dans la peau d’un titulaire, et ce malgré la présence d'Ibrahima Konaté (Liverpool), qui semblait pourtant partir avec une longueur d'avance dans la hiérarchie... Et alors que Didier Deschamps tient un nouveau duo solide, les deux joueurs se sont exprimés sur leur entente ce dimanche au micro de Téléfoot .

« Il faut se crier dessus aussi des fois »