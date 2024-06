Malaise en équipe de France ? Un joueur de Deschamps lâche un gros message

La rédaction

Malgré une qualification pour les huitièmes de finale de l’Euro, l’équipe de France est la cible de certaines critiques. L’animation offensive est blâmée, mais c’est également le management de Didier Deschamps qui passe mal auprès de certains, y compris en interne selon quelques échos. Il est parfois reproché au sélectionneur tricolore de ne pas faire jouer certains éléments. Ibrahima Konaté, qui n’a pas encore foulé la pelouse, s’est exprimé sur son cas.

Ce lundi, l’équipe de France jouera son premier match à élimination directe dans cet Euro. Les Bleus affronteront la Belgique, avec pour objectif une qualification en quarts de finale de la compétition. Comme certains éléments du groupe de Didier Deschamps, Ibrahima Konaté ne dispose d’aucun temps de jeu dans ce tournoi. Une situation sur laquelle il est revenu.

Équipe de France : Un joueur de Deschamps au cœur d'une fake news, sa femme intervient ! https://t.co/pDrjzbSCep pic.twitter.com/Xwpv1hZ8cN — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

« je suis venu avec beaucoup d’espérance »

En conférence de presse, Ibrahima Konaté est revenu sur son rôle au sein de l’équipe de France. Si le joueur de Liverpool est évidemment frustré de ne pas jouer, il accepte sa situation : « C’est clair que je suis venu avec beaucoup d'espérance pour cette compétition. Ça fait partie des aléas du football, je n'ai pas joué ces derniers temps, je manquais de rythme, et je l'ai ressenti pendant les entraînements. Le coach aussi l'a ressenti. On a eu un échange, on a bien discuté, je savais quelle était ma place avant le premier match et maintenant, j'essaie d'être prêt à chaque fois. Il y a cette frustration mais je suis très heureux d'être en équipe de France. Je sais qu'un Ibou à 100 % ne se serait jamais assis sur le banc mais on est une équipe, il faut être ensemble et j'ai un rôle très important à jouer avec les remplaçants qui peuvent être frustrés de ne pas jouer. Il faut aller au bout de cette compétition coûte que coûte, on ne sait jamais ce qui va se passer et le groupe vit très bien, on passe des moments fabuleux qu'on n'oubliera pas. »

« quand Ibou va revenir à 100 %, ça va être chaud… »