Nouveau changement pour Kylian Mbappé !

Amadou Diawara

Victime d'une fracture du nez contre l'Autriche, Kylian Mbappé a joué avec un masque de protection face à la Pologne. Alors que l'équipe de France affronte la Belgique en huitième de finale de l'Euro 2024 ce lundi, le capitaine et numéro 10 de Didier Deschamps devrait utiliser un masque qui épousera mieux la forme de son visage.

Lors de son entrée en lice à l'Euro 2024, l'équipe de France l'a emporté contre l'Autriche (1-0). Toutefois, les Bleus de Didier Deschamps ont perdu Kylian Mbappé. A la suite d'un duel avec Kevin Danso, le capitaine et numéro 10 tricolore s'est fracturé le nez.

Les Bleus se préparent pour lundi... 🇫🇷🇧🇪#FiersdetreBleus pic.twitter.com/EVy9FrSSQF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 29, 2024

Mbappé a changé de masque

Laissé de côté pour le duel face aux Pays-Bas (0-0), Kylian Mbappé a retrouvé la compétition contre la Pologne (1-1). Toutefois, la star de 25 ans a dû porter un masque de protection pendant l'intégralité de la partie. Un masque qui semblait le gêner.

Un masque moins gênant pour Mbappé