Euro 2024 - Equipe de France : Qui doit accompagner Kylian Mbappé ?

La rédaction

Depuis le début de l'Euro 2024, l'équipe de France pêche sur le plan offensif. En effet, les hommes de Didier Deschamps n'ont pas inscrit la moindre réalisation dans le jeu, ayant marqué grâce à un but contre son camp autrichien et un penalty transformé par Kylian Mbappé. Selon vous, qui doit entourer le capitaine des Bleus en attaque pour la suite de la compétition ?

Qualifiée pour l'Euro 2024, l'équipe de France est tombée dans le groupe D avec l'Autriche, les Pays-Bas et la Pologne. Ayant hérité d'une poule largement à leur portée, les Bleus n'ont pas réussi à terminer la course en tête. En effet, les hommes de Didier Deschamps ont fini à la deuxième position avec 5 points, derrière l'Autriche (6 points) et devant les Pays-Bas (4 points) et la Pologne (1 point). La faute à un gros déficit dans la finition.

L'attaque des Bleus est à la peine

Depuis le début de l'Euro 2024, la bande à Kylian Mbappé a beaucoup de mal à faire trembler les filets adverses. En effet, les Tricolores n'ont inscrit que deux buts en trois matchs. Et ils n'ont pas marqué une seule fois dans le jeu. Les hommes de Didier Deschamps ayant remporté leur premier match grâce à un but contre son camp de l'Autrichien Maximilian Wöber. Et après le score nul et vierge face aux Pays-Bas, la France a pris un point grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé face à la Pologne (1-1). Pourtant, Didier Deschamps dispose d'une véritable armada offensive, ayant convoqué Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Kingsley Coman, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Antoine Griezmann en plus de son capitaine et numéro 10.

Quel est le meilleur trio offensif des Bleus ?

Pour l'entrée en lice de son équipe contre l'Autriche, Didier Deschamps a aligné un trio offensif composé de Marcus Thuram, Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé, avec Antoine Griezmann derrière eux. Contre les Pays-Bas, Kylian Mbappé était absent à cause de sa fracture du nez. Ainsi, le sélectionneur tricolore a décidé de miser sur Marcus Thuram, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. Enfin, face à la Pologne, Kylian Mbappé était entouré par Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, ses deux compères au PSG en 2023-2024.



Selon vous, qui doit accompagner Kylian Mbappé en attaque pour la suite de l'Euro 2024 ? A vos votes !