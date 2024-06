Deschamps : Le vestiaire craque en Allemagne

Thomas Bourseau

Didier Deschamps aurait changé son mode de fonctionnement depuis que le rideau s’est levé sur l’Euro 2024 le 14 juin. Plus direct et véhément auprès de son groupe, le sélectionneur de l’équipe de France ne communiquerait pas assez voire pas du tout avec les remplaçants d’après L’Équipe. Explications.

L’équipe de France n’a pas réussi à s’octroyer la première place du groupe D de cet Euro 2024. Ce qui signifie qu’elle est reversée dans la partie du tableau la moins « abordable » et qu’elle se frottera à la Belgique le lundi 1er juillet à 18h pour son 1/8ème de finale. En coulisses, de par les performances poussives des Bleus face à l’Autriche (1-0) et les Pays-Bas (0-0), Deschamps n’a pas eu la possibilité de faire tourner pour le « match des coiffeurs » contre la Pologne mardi soir (1-1).

La communication de Deschamps pointée du doigt ?

Les remplaçants n’ont donc pas pu se montrer et ne sont pas beaucoup utilisés par le sélectionneur de l’équipe de France depuis le coup d’envoi de l’Euro. En parallèle, Didier Deschamps a quelque peu durci son management avec une communication plus sévère en interne auprès de son groupe. Et ce changement de communication aurait quelques conséquences sur le groupe France.

Les remplaçants regrettent le manque d’échanges avec le staff