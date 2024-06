Équipe de France : Deschamps en a marre de son «chouchou» ?

Thomas Bourseau

Pour sa sixième compétition officielle en tant que sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps paraît bien moins calme et maître de ses émotions qu’auparavant sur son banc de touche. D’ailleurs en coulisses depuis le début de l’Euro 2024, Deschamps adopterait une communication plus sévère envers ses joueurs et notamment Antoine Griezmann.

Didier Deschamps est en poste depuis la fin de l’Euro 2012 et le départ de Laurent Blanc. Le champion du monde 98 a renoué un lien fort entre l’équipe de France et le peuple français grâce notamment aux épopées des Bleus à l’Euro 2016, la Coupe du monde 2022 et forcément le Mondial 2018 lorsque ses hommes ont été sacrés champions du monde en Russie. Pendant toutes ces campagnes, le sélectionneur a pu compter sur Antoine Griezmann qui est son « chouchou » comme la plupart des joueurs de l’équipe de France l’ont reconnu pour Téléfoot avant le coup d’envoi de l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet).

Changement drastique de communication

Cependant, le chouchou de Didier Deschamps a été écarté du onze de départ de l’équipe de France mardi soir lors du nul concédé face à la Pologne (1-1) qui a empêché les Bleus de finir premiers du groupe et d’ainsi éviter la partie la plus délicate du tableau. Le rendez-vous est pris lundi prochain à Dusseldorf à 18 heures contre la Belgique pour le 1/8ème de finale de l’Euro. Mais c’est avec un groupe quelque peu déstabilisé par la nouvelle communication de son sélectionneur que Didier Deschamps va préparer ce choc face aux voisins belges. L’Équipe explique en effet que Deschamps est plus sévère dans sa communication en interne et qu’il aurait confronté plusieurs joueurs ces derniers jours par rapport à leurs performances pendant cet Euro.

Deschamps ne cache plus son mécontentement envers Griezmann