Équipe de France : L'énorme craquage d'un joueur de Deschamps !

Axel Cornic

Avec le match nul face à la Pologne (1-1), l’équipe de France a terminé la phase de poules de son Euro 2024, terminant à la deuxième place derrière l’Autriche et juste devant les Pays-Bas. Un bilan assez maigre pour l’un des grands favoris de la compétition, qui n’a toujours pas marqué le moindre but dans le jeu.

Décidément, L’Euro n’est pas une compétition qui sourit à Didier Deschamps. Depuis la finale de 2016, l’équipe de France patine dans la compétition continentale et après avoir livré des prestations plus que passables en 2021, l’histoire s’est répétée avec l’Euro 2024. Kylian Mbappé est en effet le seul buteur depuis le début de la compétition et encore, c’était sur un penalty face à la Pologne.

« On a fait les centres justes, mais il y a le facteur chance qui doit basculer de notre côté, c’est tout »

Les doutes deviennent donc de plus en plus nombreux autour des chances tricolores, qui semblait pourtant pouvoir accrocher facilement le dernier carré. Interrogé en marge de la rencontre face à la Pologne ce mardi, Youssouf Fofana ne semble pas s’inquiéter plus que ça pour les Bleus . « Je ne dirais pas que c’est de l’inefficacité pardon, parce que ça voudrait dire qu’on a quand même tiré ou tiré à côté… enfin le joueur était devant la cage et il a tiré… je ne suis pas sûr . On a fait les centres justes, on a fait le geste juste mais il y a le facteur chance qui doit basculer de notre côté, c’est tout » a expliqué le milieu de l’équipe de France, au micro de So Foot .

« Je veux bien rentrer à la 87e et amener du punch mais si tous les autres ne suivent pas »