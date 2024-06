Mbappé : L’équipe de France se lâche en interne

Thomas Bourseau

L’équipe de France s’est ratée pour sa dernière sortie de la phase de poules contre la Pologne (1-1) mardi soir et rate donc son objectif qu’était la première place du groupe. Le bilan de ce premier tour est cru en coulisses puisque le vestiaire noterait plusieurs problèmes dont une dépendance malsaine à Kylian Mbappé.

La phase de poules de cet Euro s’est terminée mardi soir à Dortmund pour l’équipe de France par un match nul décevant au vu de l’objectif du sélectionneur Didier Deschamps et de son effectif, à savoir la première place du groupe afin de bénéficier d’un tirage plus clément pour la phase à élimination directe. Cependant, l’équipe de France a raté sa sortie de poules en concédant un match nul face à la Pologne qui était pourtant déjà éliminée (1-1). Dans l’autre rencontre, l’Autriche a pris le dessus sur les Pays-Bas (3-2).

L’équipe de France fait un constat terrible en interne

Le vestiaire de l’équipe de France commencerait à se poser de sérieuses questions tactiques en coulisses. Le manque d’efficacité est l’un des sujets qui revient le plus souvent sur le tapis dans les discussions qui animent la vie du vestiaire d’après L’Équipe . Les joueurs ne sont pas dupes et mesureraient totalement l’image très laborieuse qui est reflétée par le jeu produit. D’autant plus que dans ce marasme collectif, la pièce-maîtresse individuelle qu’est le capitaine Kylian Mbappé.

Mercato : Mbappé arrive, il veut jouer au Real Madrid ! https://t.co/0HiTi9AWeY pic.twitter.com/7LCkPgfBDr — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Une ultra-dépendance à Mbappé et aucun repère collectif

A en croire les informations du quotidien sportif, on estimerait en interne qu’il n’y a pas de repères collectifs clairs et un problème flagrant serait relevé : l’ultra-dépendance à Kylian Mbappé. Avec tous ces petits bémols démontrés pendant la phase de poules, l’équipe de France saurait pertinemment qu'elle n'est pas ou plus favorite de cet Euro en Allemagne au vu de ses performances.